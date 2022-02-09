EGM: "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. - Haberler
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EGM: "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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EGM:

EGM: "PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

EGM: "PKK/PYD- Ypg terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu; saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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