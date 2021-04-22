EGM: Kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesinden sonra yüzde 26 azaldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 25 kadının hayatını kaybettiğini ve kadın cinayetlerinde yüzde 26 azalış meydana geldiğini açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 25 kadının hayatını kaybettiğini ve kadın cinayetlerinde yüzde 26 azalış meydana geldiğini açıkladı.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadına her türlü şiddetin birine dahi tahammül edemeyiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Defalarca yalanlamamıza rağmen teşkilatımıza yönelik aynı iftirayı devam ettiriyorlar. Suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi öncesi ve sonrası rakamlar aşağıdadır" denildi.

EGM'nin paylaştığı tabloya göre; İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 13 Şubat-19 Mart 2021 tarihleri arasında 34 kadının hayatını kaybetti, İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra ise 19 Mart-22 Nisan 2021 tarihleri arasında 25 kadın hayatını kaybetti. Buna göre; İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra kadın cinayetlerinde yüzde 26 azalış meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı