EGM: KAAN projesi, ülke genelinde faaliyete geçti EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi'nin (KAAN) ülke genelinde, 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeli ile yürütülmeye başlandığı açıklandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi'nin (KAAN) ülke genelinde, 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeli ile yürütülmeye başlandığı açıklandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "KAAN uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma alanları başta olmak üzere görev yapılan tüm alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak halkımıza sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Pilot il olarak seçilen İstanbul'da uygulamaya başlanan KAAN Projesi, sonrasında 30 büyükşehir statülü ilimizde de hayata geçirildi. Projenin kalan 51 ilimizde de uygulamaya geçirilmesi için KAAN projesinde görev alacak ve gerekli koordineyi sağlayacak genel kolluk ve özel güvenlik görevlileri eğitimi tamamlandı. KAAN Uygulaması 5 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ülke genelinde 2 bin 503 ayrı noktada 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeli ile yürütülmeye başlandı" denildi.

Kaynak: DHA