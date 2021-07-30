EGM: Hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur
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EGM: Hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur

EGM: Hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir" ifadeleri kaydedildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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