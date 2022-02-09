EGM: Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır - Haberler
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EGM: Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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EGM: Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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