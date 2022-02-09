EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı - Haberler
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EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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EGM: Halil Falyalı cinayeti ile ilgili 3 kişi İstanbul'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü: "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde...

İSTANBUL (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü : "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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