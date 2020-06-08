EGM: "Güvenliğiniz için her yerdeyiz" EGM: "Güvenliğiniz için her yerdeyiz" Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisin yardım görüntülerini paylaştı.

EGM: "Güvenliğiniz için her yerdeyiz" ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisin yardım görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünden paylaşılan videoda Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: "Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor.. güvenliğiniz için her yerdeyiz" Kaynak: İHA