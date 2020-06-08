EGM: "Güvenliğiniz için her yerdeyiz"
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EGM: "Güvenliğiniz için her yerdeyiz"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.

EGM:
08.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 01:00

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon'da lastiği patlayan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım görüntülerini paylaştı. EGM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Akyazı Tüneli içinde lastiği patlayan engelli vatandaşımızın imdadına trafik polisimiz yetişiyor. Güvenliğiniz için her yerdeyiz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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