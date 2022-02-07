Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
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Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, Hatay, Mersin ve İstanbul emniyet müdürlüklerinin çalışmalarıyla uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik bilgi elde edildi.

Bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşılması üzerine, İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince dün Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi, teknedeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Teknedeki zanlıların yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalandı.

Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kokain, Türk, Gine, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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