19.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması
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19.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması

19.06.2021 Tarihli Basın Açıklaması
Habermetre - Haberler | Güncel

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Gaziantep'te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Gaziantep'te görev yapan bir polis memurunun, arkasında bir mektup bırakarak ortadan kaybolduğu" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 18. 06. 2021 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak; söz konusu personelle irtibat sağlanmış, kendisi ile psikolog görüşmesi yapılmıştır. Personelimizin sağlık durumu iyi olup yakından ilgilenilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyulur.

Kaynak: Habermetre

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