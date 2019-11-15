EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur
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EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

15.11.2019 08:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 08:28
EGM: Gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. 

EGM'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 


Kaynak: DHA
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