EGM: Dini degˆerleri as¸agˆılayan kişi Antalya'da gözaltına alındı EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle F.E. isimli kişinin Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle F.E. isimli kişinin Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. F.E rumuzlu Twitter hesabından 'dini değerleri' alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve du¨s¸manlıgˆa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdu¨rlu¨gˆu¨ ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini, her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA