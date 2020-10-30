EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi
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EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi

30.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:09
EGM: Deprem üzerinden tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap tespit edildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiğini aktarıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısının tespit edildiğini aktarıldı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan 6 paylaşımın kullanıcısının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği, konuya ilişkin takibat ve çalışmaların hassasiyetle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kaydedildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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