EGM'den sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülere kış lastiği kullanımına yönelik uyarı yaptı. Uyarıda, "Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır" denildi.

EGM tarafından, son zamanlarda yoğunluğunu arttıran kar yağışıyla birlikte sürücülere kış lastiği kullanılması uyarısında bulunuldu. EGM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşanan mağduriyetlerin sürücülerin kış lastiği kullanmamasından kaynakladığı belirtilerek, "Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir. Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,