EGM'den 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına yanıt 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

26 Nisan ile 1- 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

EGM, sosyal medyadaki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından I·çis¸leri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

Kaynak: DHA