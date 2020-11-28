EGM'den 'sahte genelge' açıklaması
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EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

28.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:45
EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerktiğini duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerktiğini duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.Haber:  ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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