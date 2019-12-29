EGM'den polis okulunda 2 yıl önce çekilen videoya ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:34

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2 yıl önce bir polis okulunda çekilen ancak sosyal medyada yeni bir olay gibi sunulan görüntülerle ilgili idari tedbirlerin alındığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu videonun ilk kez 24 Mart 2017'de sosyal medyada paylaşıldığına işaret edildi.

Polis okulunda iki yıl önce çekilen videonun bugün sosyal medyada yeni bir olay gibi paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık makamının tasarruflarıyla gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA