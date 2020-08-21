EGM'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
21.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:48
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Videoda, Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntülerine de yer verildi.
Kaynak: AA