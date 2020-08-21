EGM'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda, Fatih Sondaj Gemisi'nin görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA