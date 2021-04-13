Emniyetten, şiddete uğrayan kadınların başvurularının kabul edilmediği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Emniyetten, şiddete uğrayan kadınların başvurularının kabul edilmediği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Emniyetten, şiddete uğrayan kadınların başvurularının kabul edilmediği iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddete uğrayan kadınların başvurularının kabul edilmediği iddialarına ilişkin, "Karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü, şiddete uğrayan kadınların başvurularının kabul edilmediği iddialarına ilişkin, "Karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır." açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde, "polislerin, şiddete uğrayan kadınların başvurularını kabul etmediği ve tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki iftira kampanyasının devam ettiği" belirtildi.

"Söz konusu iftira kampanyasının nöbetçiliğini, bugün de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın devraldığı" ifade edilen açıklamada, Buldan'ın grup konuşmasında, daha önce yalanlanan iddiayı yeniden gündeme getirdiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak, aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulması için attığımız adımlar ve hassasiyetimiz en üst seviyededir. Terör örgütünün sözde lider kadrosunun Kandil'de kız çocukları ve kadınlara yönelik istismar ve tacizleri kamuoyuna yansımışken, bunları grup toplantılarında gündeme getiremeyenlerin, Türk Polis Teşkilatını kirli bir iftiraya alet etmesi manidardır.

Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz üzere, yapılan incelemelerde, karakola başvuran kadınların geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır."

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikayetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vakanın ayrı ayrı ele alındığı aktarılan açıklamada, riskli olduğu tespit edilen vakaların, titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı her zaman, aile bireylerinin ve kadınların yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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