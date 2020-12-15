EGM'den KADES paylaşımı
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EGM'den KADES paylaşımı

15.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:15
EGM'den KADES paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından KADES'in (Kadın Acil Destek Uygulaması) mobil platformlarda 1 milyon indirilme sayısına ulaştığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından KADES'in (Kadın Acil Destek Uygulaması) mobil platformlarda 1 milyon indirilme sayısına ulaştığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihinde yayınladığı KADES uygulaması kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek adına kullanıcılara acil müdahale uygulaması olarak sunulmuştu.

1 milyon indirme sayısı ile ilk hedeflerine ulaştığını belirten EGM, "Nerede olursan ol şiddete karşı KADES'le bize sadece bir tuş mesafedesin" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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