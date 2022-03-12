EGM'den İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü paylaşımı - Haberler

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EGM'den İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü paylaşımı

AA - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla video paylaştı.

EGM'den İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü paylaşımı

EGM'den İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü paylaşımı

EGM'den İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü paylaşımı

AA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Medya, Güncel, Haberler

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