EGM'den İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü paylaşımı
AA - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla video paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı video ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından İstiklal Marşının kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla video paylaştı.