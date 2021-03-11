EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı

11.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:20

EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.

EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir asır... 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında...

EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı
EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı
EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı
EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Murat Balcı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:21:01. #1.14#
title