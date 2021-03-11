EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı

EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir asır... 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı