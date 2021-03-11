EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı
11.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:20
EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.
EGM'den İstiklal Marşı'nın 100. Yılı paylaşımı
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
"Tam bir asır... 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı