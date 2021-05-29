EGM'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım
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EGM'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım

EGM'den İstanbul'un fethinin yıl dönümüyle ilgili paylaşım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüyle ilgili bir paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü; paylaşımında, "Tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan bir fetih... Aziz İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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