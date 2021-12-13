EGM'den HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'ne ilişkin suç duyurusu - Haberler
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EGM'den HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'ne ilişkin suç duyurusu

EGM'den HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'ne ilişkin suç duyurusu
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde, "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul İl Örgütünün 4. Olağan Kongresi'nde, "terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği" gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen kongre için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emniyet tedbirleri aldı.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığını ve örgütsel marşların söylendiğini tespit eden Emniyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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