EGM'den en uzun gece 21 Aralık için özel klip
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EGM'den en uzun gece 21 Aralık için özel klip

21.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:46
EGM'den en uzun gece 21 Aralık için özel klip

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık dolayısıyla hazırlanan özel klip, sosyal medyadan yayınlandı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM), yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık dolayısıyla hazırlanan özel klip, sosyal medyadan yayınlandı. Emniyet görevlilerinin yer aldığı klip, yoğun ilgi gördü.

EGM, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık dolayısıyla hazırladığı klibi, twitter hesabından yayınladı. 2 dakika 20 saniyelik videoda, gece görev yapan özel harekat polisleri, asayiş ekipleri ile trafik ekipleri ve helikopterli ekipler yer aldı. Çeşitli alanlarda görevlendirilen kadın ve erkek polisler, "Havada, karada, denizde. Dar sokaklarda, sanal ortamda, en zorlu yollarda, şehrin her adımında, engebeli dağlarda, bayrağımızın dalgalandığı her yerde... En uzun gecede güvenliğiniz için görev başındayız" ifadelerini kullandı. Video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


EGM'den en uzun gece 21 Aralık için özel klip
EGM'den en uzun gece 21 Aralık için özel klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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