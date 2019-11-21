EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama
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EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.

21.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:43
EGM'den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama

(EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " ilinde 9 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve basında, 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak' şeklinde yayınlanan ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur" denildi.


"Kimlik sorma yetkileri mevcuttur"


Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:


"Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki 'Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.' hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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