EGM'den, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EGM'den, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, İ.A.'nın üniversite öğrencisi olup, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurusunun bulunmadığını açıkladı.

EGM'den, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama
29.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:52

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, İ.A.'nın üniversite öğrencisi olup, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurusunun bulunmadığını açıkladı.

EGM, 28 Haziran'da bazı televizyon kanallarında yer alan, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' haberine ilişkin açıklamada bulundu. Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü, Bursa İznik ilçesinde YKS'nın yapılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şahsın 2020 yılı YKS başvurusu bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere şahıs üniversite sınava girmemiştir. Hali hazırda bir üniversitenin öğrencisidir. Ayrıca koranavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde İ.A. isimli şahsa maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulanmıştır. Kaldı ki ülkemizde gerçekleştirilen YKS ve LGS'ye giren öğrencilerimize yönelik teşkilatımızın büyük bir özveriyle yardım ettiği kamuoyuna yansımıştır. Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir."

Açıklamada, kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi istendi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı Haber
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı Haber
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Haber
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Haber
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü Haber
Bangladeş'te korkunç feribot kazası: 30 ölü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Sırp polisin mülteci gençlere şiddeti gizli kameraya yakalandı
Sırp polisin mülteci gençlere şiddeti gizli kameraya yakalandı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Meral Akşener Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Ersin Korkut
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Temmuz Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: EGM'den, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 17:12:10. #1.15#
title