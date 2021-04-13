Emniyetten, KADES uygulamasından sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama
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Emniyetten, KADES uygulamasından sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | 3. Sayfa
Emniyetten, KADES uygulamasından sonuç alınamadığı iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) başvuran bir kadının sonuç alamadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) başvuran bir kadının sonuç alamadığı iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında "Eski sevgilisi hayatını kabusa çevirdi" başlığıyla yer alan haberde, KADES'e başvurulduğu ve sonuç alınamadığı yönünde mesnetsiz iddialara yer verildiği belirtildi.

İstanbul'da meydana gelen olayda Y.S. isimli kadının trafikte seyir halinde iken KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulunduğu, seyir halinde olduğu ve konumu sürekli değiştiği için Y.S'nin telefonla aranarak konumunun teyit edildikten sonra görevli ekiplerin bulunduğu yere intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Y.S, kendisini takip ettiğini iddia ettiği eski erkek arkadaşından şikayetçi olmamış, bunun üzerine görevli ekip yanından ayrılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, kadınları ve çocukları maruz kaldıkları şiddet, taciz gibi kötü eylemlerden korumak için hayata geçirilen KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 53 bin 916 kadın tarafından cep telefonuna indirildiği bildirilirken, uygulama üzerinden gelen her "yardım çağrısı"nın titizlikle değerlendirilerek, 58 bin 374 asıllı ihbara müdahale edildiği vurgulandı.

KADES'in başarısının, müdahaleleri ve kamuoyuna yansımalarıyla ortada olduğu, uygulamayı kullanan kadınların yüzde 90'ının uygulamayı güvenilir bulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hal böyleyken kadınlarımız KADES'e güvenirken, bu tür haberler ile uygulamanın başarısına gölge düşürülmek istenmekte ve kadınlarımız önemli bir önlemden yoksun bırakılmaya çalışılmaktadır. Tüm bu iftira ve karalamalara rağmen güvenlik güçlerimiz, aile içi ve kadına karşı şiddetin son bulmasına yönelik çalışmalarına ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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