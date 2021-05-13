EGM'den bayram paylaşımı
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EGM'den bayram paylaşımı

EGM'den bayram paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Ramazan Bayramı'nı kutladı. EGM'nin paylaşımında, "Kalplerimizin bir attığı, dayanışma duygumuz ve beraberliğimizin perçinlendiği nice bayramlara. Yeniden sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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