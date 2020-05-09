EGM'den Anneler Günü'ne özel video klip
09.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:41
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video klip paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video klip paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne özel bir video klip paylaştı. Klipte şehit ve gazi annelerine yer verdi. EGM paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
"Karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla her zaman baş tacımız olan ve haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü' kutlu olsun"
(İHA)
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Kaynak: İHA