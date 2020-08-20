EGM'den "Ankara Kuşu"nun paylaşımındaki iddialara yalanlama Açıklaması
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EGM'den "Ankara Kuşu"nun paylaşımındaki iddialara yalanlama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suc¸ duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

EGM'den
20.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:43

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da "Ankara Kuşu" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suc¸ duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Twitter'da "@ankara_kusu1" kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne yo¨nelik suc¸layıcı ve hedef go¨sterici paylas¸ımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu Twitter hesabını yo¨neten O.Y'nin, Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de go¨zaltına alındığı, c¸ıkarıldıgˆı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Go¨zaltı su¨recinden mahkeme su¨recine kadar yapılan tu¨m is¸ ve is¸lemler hukuka uygun bir s¸ekilde yapılmıs¸tır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız oldugˆu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yo¨neliktir. O.Y'nin so¨z konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zce adli merciler nezdinde suc¸ duyurusunda bulunulmus¸tur."

Kaynak: AA

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