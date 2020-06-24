EGM'den, Afyonkarahisar-Uşak yolundaki otobüs kazasına ilişkin açıklama
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EGM'den, Afyonkarahisar-Uşak yolundaki otobüs kazasına ilişkin açıklama

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), dün gece saat 03.30'da Afyonkarahisar ile Uşak arasında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

EGM'den, Afyonkarahisar-Uşak yolundaki otobüs kazasına ilişkin açıklama
24.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:17

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), dün gece saat 03.30'da Afyonkarahisar ile Uşak arasında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü saat 03.30'da Afyonkarahisar-Uşak ili istikametine D/300 karayolunda seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 21 vatandaşımızın ise hafif şekilde yaralandığı trafik kazası meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla; şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, sürücüleri otogarlarda, ara nokta ve yol güzergahlarında, çalışma ve dinlenme sürelerine uyup uyulmadığı, yasal hız sınırlarında araç kullanılıp kullanılmadığı başta olmak üzere trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilecek diğer ihlaller yönünden de 7/24 esasına göre denetlenmektedir" denildi. Otobüs yolcularının emniyet kemeri kullanımının vurgulandığı açıklamada, "Otobüslerin karıştığı kazalarda yolcuların emniyet kemerlerini takmaması sonucu araç içinde ve araç dışına savrulma nedenli can kayıpları ve ağır yaralanmalar meydana gelebileceğinden, emniyet kemerlerini yolculuğun başladığı andan itibaren kullanmalarını hatırlatır, bu tür taşımacılık yapan araçların denetimlerinin ise etkin, sürekli ve aynı kararlılıkla devam edildiğinin bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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