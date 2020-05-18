EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
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EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bir video paylaştı.

EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
18.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:59

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, bir video paylaştı. Videoda, farklı görevlerde ve farklı şehirlerde bulunan polis ekipleri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

EGM paylaştığı videoda "Biz ecdadın rehberliğinde gençliğinden güç, tarihinden ilham alan, yüreği övünç ve gururla dolu, sayısız başarılara imza atmış büyük bir millet, güçlü bir devletiz. Şanlı bayrağımızın gölgesinde ilelebet var olacak ve nice 19 Mayıs'ları aynı gururla kutlayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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