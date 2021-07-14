EGM'den "15 Temmuz" paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan özel bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan özel bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin yazdığı diriliş destanı 5. yılında. Ülkesi, milleti ve bayrağı için bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden kahramanların anısına" diyerek, 15 Temmuz hain darbe girişimine ait özel video paylaşımını yaptı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı