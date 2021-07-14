EGM'den "15 Temmuz" paylaşımı
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EGM'den "15 Temmuz" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan özel bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan özel bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin yazdığı diriliş destanı 5. yılında. Ülkesi, milleti ve bayrağı için bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden kahramanların anısına" diyerek, 15 Temmuz hain darbe girişimine ait özel video paylaşımını yaptı.

(Musa Erdoğan/İHA)

EGM'den '15 Temmuz' paylaşımı
EGM'den '15 Temmuz' paylaşımı
EGM'den '15 Temmuz' paylaşımı
EGM'den '15 Temmuz' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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