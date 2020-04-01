EGM'de koronavirüs konulu Koordinasyon Toplantısı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında koronavirüs konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında koronavirüs konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yerleşkesindeki toplantıya, genel müdür yardımcıları bizzat katılırken bazı daire başkanlarıyla ve il emniyet müdürleri ise video konferans yöntemiyle dahil oldu.

Toplantının ilk gündem maddesi olan koronavirüs salgınının engellenmesi adına teşkilatın yoğun mücadele sergilediğini vurgulayan Aktaş, "Şehirlerin her alanında bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdik." ifadesini kullandı.

Yapılan çalışmaların gerek devletin en üst kademesi gerekse halk tarafından takdirle karşılandığına işaret eden Aktaş "Tüm teşkilat mensubu personelimize bu üstün ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Personelin görev esnasında kendisine dikkat etmesi, sosyal mesafeyi koruması, koruyucu kıyafet ve malzemeleri kullanması gerektiğini belirten Aktaş, "Şehirlerin giriş ve çıkışlarında bütün araçların kontrol edilmesi, vatandaşlara gerekli uyarıların yapılması ve ısı ölçer ile kontrol edilen ve yüksek ateşi çıkan vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi konusunu sıkı takip edelim. Fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimleri devam ettirelim. Fırsatçılara imkan vermeyelim." diye konuştu.

Aktaş, ilgili birimlerin, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden salgın konusunda halka yönelik olası provokatif eylemlerine azami dikkati göstermesini, provokatif paylaşım yapanların hızlıca tespit edilmesi için gereken çalışmaların devamlılıkla sürdürmesini istedi.

Kaynak: AA