40 Üst Düzey Emniyet Müdürü Güvenlik Ataşesi Olarak Yurt Dışı Görevlere Atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 13 daire başkanının da bulunduğu 40 üst düzey emniyet müdürü de "Güvenlik ataşesi" olarak yurt dışı görevlere atandı.

İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞINA AKIN ZAİMOĞLU GETİRİLDİ

Akın Zaimoğlu İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanırken, 2016'dan beri bu görevi sürdüren Akın Karatay daha pasif bir görev olan Polis Başmüfettişliği'ne atandı.

SİBER SUÇLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA ERDAL ÇETİNKAYA ATANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine ise daha önce İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erdal Çetinkaya getirildi.

SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

1988 yılında Polis Koleji'nden, 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Zaimoğlu, İstihbarat Daire Başkanlığında, Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirliklerinde çeşitli inceleme ve görevlerde bulunmuştur.

Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler İle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim ve deneyim sahibi olan daire başkanımız Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik tecrübesine sahiptir.

Yakın Çağ Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Zaimoğlu, aynı bölümde doktorasına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli zamanlarda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname belgeleri ile ödüllendirilmiştir.

Memleketi Erzurum olan Zaimoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.