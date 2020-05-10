EGM: Çocukların yanında havaya ateş eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
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EGM: Çocukların yanında havaya ateş eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

EGM: Çocukların yanında havaya ateş eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
10.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:57

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş açarak müdahale eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını ve memurun görevden el çektirildiğini açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş açarak müdahale eden polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını ve memurun görevden el çektirildiğini açıkladı.

EGM'den, sosyal medyada yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir site bahçesinde çocukların bulunduğu sırada havaya ateş açan polis memuruyla ilgili görüntüye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Olayın, 24 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen polis memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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