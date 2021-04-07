EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi
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EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün olası terör eylemini önlediğini duyurdu.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün olası terör eylemini önlediğini duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır emniyeti olası terör eylemini önledi. Bismil'de yapılan operasyonda 1 tabanca, 5 tabancaya ait fişek, 2 savunma tipi el bombası, 5 elektrikli fünye, 1 telsizle irtibatlı elektronik devre ele geçirildi" denildi. Ele geçirilen silahların fotoğrafı da paylaşıldı.


EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi
EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi
EGM: Bismil'de olası terör eylemi önlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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