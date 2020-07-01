EGM: Albayrak ailesine yönelik hareket içerikli paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı EMNİYET Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan 11 kişinin yakalanarak, gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak, gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA