EGM: 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı (2)
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EGM: 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı (2)

EGM: 8 ilde 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'DE 1 KİŞİYE GÖZALTIKırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı...

KIRIKKALE'DE 1 KİŞİYE GÖZALTI

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki 'Sahil Rüzgarı' operasyonu  kapsamında şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüpheli M.Ü.'nün evinde yapılan aramada tabanca ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi. M.Ü.'nün, 'yağma', 'tehdit', 'tefecilik', 'silahla yaralama' gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Diğer 3 şüpheliden 2'sinin Antalya, diğerinin de Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Burak CAN/KIRIKKALE,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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