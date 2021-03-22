Türkiye'de 39 ilde düzenlenen 66 Nevruz etkinliğine 125 bin 288 kişi katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz Bayramı dolayısıyla 39 ilde düzenlenen eylem ve etkinliklere 125 bin 288 kişinin katıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz Bayramı dolayısıyla 39 ilde düzenlenen eylem ve etkinliklere 125 bin 288 kişinin katıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Nevruz kutlamaları dolayısıyla 39 ilde 66 eylem ve etkinlik düzenlendiği belirtildi. Etkinliklere 125 bin 288 kişinin katıldığı ifade edildi.

Paylaşımda, 2019'da 67 ildeki 156 eylem ve etkinliğe 214 bin 633 kişi, 2018 de 68 ildeki 116 eylem ve etkinliğe 112 bin 104 kişinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı