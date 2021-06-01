EGM: "21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleşti"
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EGM: "21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleşti"

EGM: '21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleşti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünce 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329 personelin, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845 personelin, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir" denildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğünde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğünde 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi
Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
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