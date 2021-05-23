EGM, 15 Temmuz öncesi ve sonrası uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
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EGM, 15 Temmuz öncesi ve sonrası uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı

EGM, 15 Temmuz öncesi ve sonrası uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu ile mücadelede 15 Temmuz öncesi ve sonrası 5 yıllık verilerin bulunduğu paylaşımda, bugüne kadar müdahale edilen uyuşturucu olayı sayısının yüzde 55, yakalanan şüpheli sayısının yüzde 44 arttığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu ile mücadelede 15 Temmuz öncesi ve sonrası 5 yıllık verilerin bulunduğu paylaşımda, bugüne kadar müdahale edilen uyuşturucu olayı sayısının yüzde 55, yakalanan şüpheli sayısının yüzde 44 arttığını bildirdi.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı '15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Uyuşturucunun Arzı ile Mücadele' başlıklı paylaşımında 15 Eylül 2011- 15 Temmuz 2016 ile 15 Temmuz 2016- 15 Mayıs 2021 yılları arasında uyuşturcu ile mücadele verilerine yer verdi. Yapılan paylaşımda, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 sivil, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası kolluk personeli arasındaki FETÖ mensuplarının tasfiye edildiği, bunların yerine görev verilen yeni kadroların layıkıyla hareket ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "2016'dan sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine memnuniyet duymak gerekir. Çünkü narkotik suçlar, kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabilir" denildi.Paylaşılan verilere göre, uyuşturcu ile mücadelede müdahale edilen olay sayısı, 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 441 bin 151 iken 15 Temmuz 2016 -15 Mayıs 2021 arasında 682 bin 779 oldu. Müdahale edilen olay sayısında ise yüzde 55'lik artış meydana geldi.Yakalanan şüpheli sayısı da 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 677 bin 995 iken 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 974 bin 583 oldu. Yakalanan şüpheli sayısında da yüzde 44'lük artış kaydedildi.Ele geçirilen esrar miktarı 15 Eylül 2011- 15 Temmuz 2016 arasında 724 bin 794 kilo iken, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 546 bin 962 kilo oldu. Ele geçirilen esrar miktarında yüzde 25'lik azalma olduğu belirtildi.Eroin miktarı ise 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 53 bin 373 kilo, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 73 bin 86 kilo tesbit edildi. Ele geçirilen eroin miktarında yüzde 37'lik artış kaydedildi.Kokain miktarı 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 2 bin 505 kilo iken, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 4 bin 742 oldu. Ele geçirilen kokain miktarında yüzde 89 artış olduğu görüldü.Ele geçirilen bonzai miktarı 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 2 bin 189 kilo, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 5 bin 343 olarak kayıtlara geçti. Bonzai miktarında da yüzde 144'lük artış meydana geldi.Metamfetamin 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 1171 kilo iken, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 7 bin 206 kilo oldu. Ele geçirilen metamfetamin miktarında yüzde 515'lik artış kaydedildi.Ele geçirilen captagon cinsi uyuşturucu madde ise 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 27 milyon 391 bin 791 adet iken, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 64 milyon 119 bin 444 adet olarak kayıtlara geçti. Captagonlarda ise yüzde 134'lük artış kaydedildi.Ekstazi diye tabir edilen uyuşturucu madde ise 15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 14 milyon 657 bin 403 adet, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında 31 milyon 947 bin 42 adet olduğu belirlendi. Ele geçirilen ecstasy sayısında yüzde 118'lik artış meydana geldi.15 Eylül 2011 - 15 Temmuz 2016 arasında 215 milyon 489 bin 419 kök kenevir ele geçirilirken, 15 Temmuz 2016 - 15 Mayıs 2021 arasında ise bu sayı 197 milyon 96 bin 607 kök oldu. Ele geçirilen kenevir kökünde yüzde 9'luk azalma yaşandı.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


EGM, 15 Temmuz öncesi ve sonrası uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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