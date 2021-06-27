Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu Havai fişekler ormana düştü, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde eğlenmek için atılan havai fişek ormanı yaktı.