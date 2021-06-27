Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu Havai fişekler ormana düştü, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde eğlenmek için atılan havai fişek ormanı yaktı.
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu
Havai fişekler ormana düştü, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü
İSTANBUL - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde eğlenmek için atılan havai fişek ormanı yaktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, dün saat 21.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence amaçlı bilinçsizce havai fişek atan bir grup ormanın yanmasına neden oldu. Fişeklerin düştüğü orman alev alınca çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Bilinçsizce atılan fişeklerin ormanlık alana düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak