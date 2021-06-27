Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu Havai fişekler ormana düştü, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde eğlenmek için atılan havai fişek ormanı yaktı.

Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Havai fişekler ormana düştü, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde eğlenmek için atılan havai fişek ormanı yaktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 21.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence amaçlı bilinçsizce havai fişek atan bir grup ormanın yanmasına neden oldu. Fişeklerin düştüğü orman alev alınca çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Bilinçsizce atılan fişeklerin ormanlık alana düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Burak Elmas Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:05:52. #1.14#

title