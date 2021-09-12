'Eğlenerek Öğrenme Deneyimi' için yeni saatler belli oldu - Haberler
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'Eğlenerek Öğrenme Deneyimi' için yeni saatler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Eğlenerek Öğrenme Deneyimi' için yeni saatler belli oldu

Çocuklara eğlenerek öğrenme deneyimi sunan Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, bugünden itibaren haftanın 6 günü yeni saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu.

Çocuklara eğlenerek öğrenme deneyimi sunan Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, bugünden itibaren haftanın 6 günü yeni saatlerinde hizmet vereceğini duyurdu.

Kontrollü Sosyal Hayat politikasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten KidZania İstanbul Ceo'su Ebru Timur, "Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlardaki önlemlerimiz sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlenebilecek" dedi. Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun açıkladığı yönergeler, uluslararası kaynaklar ve İş Güvenliği Uzmanlarının koordinasyonunda denetimlerini sağlamaya devam ediyor. Sıfır risk politikasıyla tedbirlerini dünya standartlarında konumlandıran Çocuklar Ülkesi, Pazartesi günleri hariç, hafta içi Salı'dan Cuma'ya 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

TÜM ÇALIŞANLARA ÖZEL EĞİTİM VERİLİYOR

Yeni normal dönemin tüm kurallarının şehirde de titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, Çocuklar Ülkesi'nin temel dört prensibinin; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi.

Ebru Timur tedbirleri öncelikle çalışanlar için uyguladıklarını, tüm misafirlerini de özenle ağırladıklarının altını çizdi. Ebru Timur, "Şehrimiz yalnızca yüzde 40 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak. Girişler Akasya yemek alanında bulanan kapıdan olacak. Temassız termal kameralar aracılığıyla girişte ateş ölçümleri yapılacak" diye konuştu.

Çocuklar için deneyimleyerek öğrenmenin önemine dikkat çeken Timur, "Yaptığımız araştırmalardan biliyoruz ki, çocuklar deneyimlediklerini öğreniyor. Öğrendikleri üç yer var: okul, aile ve akranlar. Çocuk gelişiminde akranlarıyla birlikte yaşanılan deneyimler büyük önem tutuyor. KidZania İstanbul'da çocuklar için, güvenli ve hijyenik bir ortamda akranlarıyla birlikte eğlenerek öğrenme deneyimi sunuyoruz" dedi.


'Eğlenerek Öğrenme Deneyimi' için yeni saatler belli oldu

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