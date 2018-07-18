Eğlenerek Öğreniyorlar

8 farklı semt merkezindeki etkinliklerde çocuklar hem eğlenirken, hem de farklı konular karşısında sorgulamayı, yaratıcı olmayı ve doğru akıl yürütmeyi öğreniyorlar

Haftanın 4 günü sabah ve öğle olmak üzere Aşık Veysel, Aydın Mahallesi, Eski İzmir, Limontepe, Esendere, Cennetçeşme, Kazım Karabekir ve Özgür Semt Merkezleri'nde düzenlenen okullaraçocuklar büyük ilgi gösteriyor. Deneyimli eğitimciler eşliğinde felsefe, dans, görsel sanatlar, müzik, eğlenceli bilim, eğlenceli matematik, drama ve kısa film üzerine eğitim alan çocuklar ayrıca her Cuma günü Karşıyaka Belediyesi'nin haberleşme koleksiyonu müzesi ile evrensel bilim müzesini de ziyaret edecekler.

Bir ay boyunca devam edecek olan yaz okullarına katılan çocuklar eğitim sonunda dans ve müzik başta olmak üzere öğrendiklerinibir gösteri de sergileyecekler.