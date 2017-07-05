Eğlencenin Kodları Maximum Mobil'de!

İş Bankası'nın satın alma deneyimini uçtan uca yaşatacak bir ekosistem bakış açısıyla tasarladığı mobil uygulaması Maximum Mobil, İş Bankası müşterileri ile birlikte diğer tüm bankaların kart müşterilerinin de hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor.



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Maximum Mobil'in, App Store ve Google Play Store'da kullanıma sunulan güncel sürümü ile kullanıcılar dijital kod alışverişlerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilecekler. Eğlence Fabrikası ile yapılan işbirliği ile Maximum Mobil üzerinden Eğlence Fabrikası'nın satışa sunduğu League of Legends içerisinde geçerli olacak Riot Points alışverişleri ve Facebook E-Pin ödemeleri yapılabilecek, Spotify üyeliği satın alınabilecek.



Maximum Mobil'in "Ödemeler" sekmesi altına yeni eklenen "Dijital Kod Market" menüsünde listelenen dijital kodlar arasından seçim yapabilecek olan kullanıcılar, uygulamaya tanımlı İş Bankası ve diğer banka kredi kartları veya banka kartları ile dijital kod ödemelerini kolayca ve güvenli olarak yapabilecekler. Eğlence Fabrikası satın alınan kodların müşterilerin tanımlı SMS ve elektronik posta adreslerine gönderilmesini sağlayacak.



Maximum Mobil ile kart işlemlerini anında takip etme, zengin içerikli kampanyalara tek tuşla katılım, mobilden temassız veya QR ile hızlı ödeme, nakit avans/taksitli nakit avans kullanımı, kartı geçici olarak kullanıma kapatma, anında fatura ödeme gibi birçok işlem kolayca gerçekleştirilebiliyor.



Kart yönetimi ve alışveriş işlemlerinde sunmuş olduğu kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çok sayıda çözümün yanı sıra Maximum Mobil'i diğer mobil ödeme uygulamalarından farklılaştıran özelliği; tüm bankaların kredi kartı müşterilerinin de faydalanabileceği şekilde satın alma deneyimini uçtan uca yaşatacak bir ekosistem bakış açısıyla tasarlanmış bir platform olması. Maximum Mobil ekosisteminin ilk partnerleri Türkiye'nin en büyük sinema zinciri olan Cinemaximum ve Türkiye'nin lider akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi A.Ş. olmuştu.



Maximum Mobil'in Cinemaximum özelliği ile uygulama üzerinden hızlı ve kolay bir biçimde sinema bileti satın alma deneyimi uçtan uca dijital olarak gerçekleşiyor. Nisan ayında lanse edilen ve Petrol Ofisi istasyonlarından araçtan inmeden akaryakıt ödemesi yapmaya imkan sağlayana Maximum Mobil Öde-Geç özelliği üzerinden ise 25 bin araç plakası aktive edilmiş durumda.



Güncel sürüm ile birlikte İş Bankası kredi kartları için otomatik borç ödeme talimatı verilmesi, hesap kesim tarihi değişikliği yapılması, uygulamaya tanımlı kartların tiplerine göre listelenebilmesi ve dahil olunan kampanyaların statülerinin takibine yönelik geliştirmeler yapıldı.



