Eğlenceli öğrenme için ders konularını tiyatroya uyarladılar Hatay'da bir meslek lisesinin öğrencileri, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin verdiği dersin konularını senaryolaştırıp sınıfta tiyatro oyunuyla sahneleyerek hem öğreniyor hem eğleniyor.

Hatay'da bir meslek lisesinin öğrencileri, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin verdiği dersin konularını senaryolaştırıp sınıfta tiyatro oyunuyla sahneleyerek hem öğreniyor hem eğleniyor.

Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Ragıp Özdemir, öğrencilerinin "sunucu işletim sistemleri" dersinde düşük not alması üzerine çalışma başlattı.

Öğrencilerinin dersin içinde daha çok yer almasını, konuları kalıcı şekilde eğlenerek öğrenmesini sağlamak için Özdemir, "formal drama" tekniğini kullanmaya karar verdi.

Özdemir, önce öğrencileriyle tiyatro tekniğini paylaştı, daha sonra onlardan senaryo yazarak kimin hangi donanım aracını canlandırmak için sahneye çıkacağını belirlemesini istedi.

Her öğrenci, hangi donanım aracını canlandıracaksa onun fotoğraf ve isminin yer aldığı dövizi boyununa asıp sahneye çıktı.

Bir derste, web sunucusunu canlandıran öğrenci sunucunun özelliklerini, yazıcıyı canlandıran öğrenci de yazıcının ne işe yaradığını arkadaşlarına boyunlarına taktıkları dövizlerle ve senaryo gereği tiyatro oyunuyla anlattı.

"Öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmeye başladı"

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sınavda başarısız olduğunu fark edince ders konularını daha iyi anlamaları için bir arayışa girdiğini söyledi.



Birinci dönemin başından bu yana yapılan tiyatro etkinliğiyle öğrencilerin dersi daha somut bir şekilde eğlenerek öğrenmeye başladığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Dersimiz teknik terimlerden oluştuğu için öğrencilerimize bu konular ağır geliyor. Konuyu somutlaştırarak anlatmakta güçlük çekiyoruz. Derslerimiz çok zevksiz geçmeye başlayınca dersi daha eğlenceli hale getirmek için derslerdeki uygulamalara ek olarak bu yöntemi kullanmaya karar verdik. Bizler de yaptığımız tiyatro oyunuyla bu dersi renklendirmeye çalıştık. Tiyatro oyunu sayesinde öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmeye başladılar. Ön yargılarını yıkarak derse olan ilgilerini çekmeyi başardık. Bu sayede dersteki başarı düzeyi de artmış oldu."

Tiyatro sayesinde öz güvenleri ve sorumluluk bilinçleri artan öğrencilerinin okula olan bağlarının da geliştiğini belirten Özdemir, disiplin problemlerinde de büyük azalma olduğunu aktardı.

Öğrenciler de uygulamadan memnun

Tiyatro grubunda yer alan 11. sınıf öğrencilerinden Nurullah Ulaşlı, tiyatro oyunu öncesinde sıkıcı buldukları derse sonrasında ilgilerinin arttığını belirterek, "Tiyatro sayesinde derslere daha çok katılıyorum, eğlenceli geçmeye başladı. Öğretmenlerimizle olan bağımız daha da güçlendi. Derslerimiz eğlenceli şekilde işliyoruz. Sadece bizim değil bizi izleyen arkadaşlarımızın da ilgisi arttı. Herkesin okula karşı bakış açısı değişti. Okul biraz daha eğlenceli olmaya başladı." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ufuk Karaosman, tiyatro oyunu sayesinde dersleri daha iyi kavradıklarını, teneffüslerde dahi konuları tiyatroyla oynayarak eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA