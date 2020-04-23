Eğlenceli ekmek dağıtımı Eğlenceli ekmek dağıtımıANTALYA'nın Kemer ilçesinde müzik ve danslar eşliğinde yapılan ekmek dağıtımında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eğlenceli ekmek dağıtımı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde müzik ve danslar eşliğinde yapılan ekmek dağıtımında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kemer ilçe merkezinde bir pastanenin personelleri ekmek dağıtımlarını anonslarla ve müzik eşliğinde yaptı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu günlerde sokak sokak gezerek ekmek dağıtan pastane personelleri bunu hem kendileri için hem de ekmek alacaklar için eğlenceli hale getirdi. Ekmek almak için kapı önüne inen müşterilerle balkonlarda bulunan vatandaşlar da ekmek dağıtımına oynayarak ve dans ederek eşlik etti.

Kaynak: DHA