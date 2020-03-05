Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları, birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediyor. Bu çiftlik diğerlerinden oldukça farklı. Birbirinden güzel şarkılarla, eğlenceli Farmfastic kasabasında dans etmeye hazır olun. Çiftlik hayvanlarla birlikte öğrenmek ve oynamak isteyen herkese açıktır. Tavuklar, inekler, domuzlar, atlar ve daha fazlası bu eğlence dolu çiftlikte sizleri bekliyor.

Yönetmen: Pippa Seymour

Senaryo: Denise Schooler

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Farmtastic Fun

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 20.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com