Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları Filmi
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Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları, birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediyor. Bu çiftlik diğerlerinden oldukça farklı. Birbirinden güzel şarkılarla, eğlenceli Farmfastic kasabasında dans etmeye hazır olun. Çiftlik hayvanlarla birlikte öğrenmek ve oynamak isteyen herkese açıktır. Tavuklar, inekler, domuzlar, atlar ve daha fazlası bu eğlence dolu çiftlikte sizleri bekliyor.
Yönetmen: Pippa Seymour
Senaryo: Denise Schooler
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Farmtastic Fun
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 20.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com